東呼即應：天水圍公園巨型字母 阻出入口怨聲載道

街坊斥不美觀無用途 嬲爆向東呼即應申訴 《東呼即應》接獲觀眾反映，指天水圍公園出現以英文字母「TSWP」為造型的大型擺設，批評當局「阿茂整餅」，既核突又阻街；有街坊直斥擺設無用，更令出入不便，「最好掉咗佢」。當區區議員表示，擺設置於出入口中央，對輪椅人士、長者造成困難，或引發安全隱患。專家則指，不如收窄字的距離，兩旁騰出更多空位。康文署回應指該4個立體字的造價為兩萬元，擺放已考慮無障礙設施，不過也曾接獲市民意 見，會考慮優化。

字距少於50厘米 焗轉彎通行 《東呼即應》團隊前往實地了解，發現這個「特色」裝置的字與字間只有不足50厘米闊，一個正常身材的女士經過亦要稍稍側身，更別說行動不便的街坊，甚至體形較健碩人士。而裝置兩邊通道的闊度，分別為約120厘米及200厘米。

玩殘輪椅使用者 出入易受傷 市民對天水圍公園內的「TSWP」擺設怨聲載道。有市民表示，以前整條路都很寬敞，現在只有兩條狹窄的通道可供通行，十分不便。林先生指出，輪椅使用者只能從兩旁出入，但很容易撞到擺設，而且公園內有很多小朋友跑來跑去，圍着擺設轉時也容易發生碰撞；又指裝置根本不美觀，不知有何用途。梁小姐認為，沒有這個擺設會更好，以前直走不用轉彎出入，現在出入口變窄，變得不順暢。

元朗區區議員陳燕君表示，有輪椅人士反映擺設阻礙他們通行。她稱會繼續關注情況，如果收到更多街坊投訴，或者在人流高峰期確實存在阻礙，他們會向康文署反映，希望將這個擺設移到其他位置。如果出入口中央的擺設對輪椅人士、長者造成通行困難，甚至引發安全隱患，他們會重新審視這個選址的合理性和可能性。

嶺南大學社會學及社會政策系教授邱勇認為，如果這個擺設是用來作為「打卡」景點，放在水池附近或公園內其他空間較廣闊的地方，例如廣場等，可能更為合適。他指出，擺設字與字之間的距離過窄，普通人通過都不容易，更別說行動不便的人士。

他續指，如果要繼續放在原位置，應該把字與字之間的距離收窄，讓兩旁的通道變得更寬，讓人更易通過。他預料如果繼續將擺設放在公園入口處，入口收窄會增加市民進出公園時發生碰撞的機會，進而產生更多衝突。

當局死撐已考慮無障礙需求 康文署回應《東呼即應》稱，該特色擺設自今年1月7日設置，直至本月2日，已接獲4宗市民就擺設位置提出意見。該署表示，擺設的擺放位置已考慮無障礙設施要求，但會就市民的意見考慮對擺設位置進行優化安排。