外輸鮮活漁農產品 3年總值240萬

【本報訊】政府推動本地的漁農業及加入高科技發展。財經事務及庫務局指2022至2024的過去3個曆年，本港輸往內地及香港以外地區和國家的港產品鮮活食品及漁農產品總值共240萬元，而2022年最低僅有兩萬元，隨後兩年分別是142萬及96萬元。

當局回應議員在特別財委會的提問，指過去3個曆年，來源地為中國內地的進口鮮活食品及漁農產品總值分別為122.43億、128.72億和123.52億元；來源地為內地及香港以外地區和國家的進口鮮活食品及漁農產品總值分別為288.15億、209.26億和234.91億元；本港沒輸往內地的港產品鮮活食品及漁農產品。

冀都市農場融入社區 政府在前年年底發表漁農業可持續發展方向，優先推出都市農業先導計劃，計劃在馬鞍山西沙路花園推行現代化都市農業試驗項目，目標在15年內把都市農場融入新發展市鎮和社區，蔬菜產量佔本地生產總值不少於一成。藍圖又建議藉着投放人工漁礁及增殖放流、設立具規模的魚類養殖區等，目標在10年內增加高價值魚獲。