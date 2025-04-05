平和基金預留3393萬元作賭博輔導

【本報訊】當局加強打擊非法賭博，執法部門在2022年拘捕了6,781名參與非法賭博的人士，2023及2024年相關被捕人數下降至6,101人及5,341人。政府指，平和基金在今年會持續加強預防和緩減賭博引起問題的各項措施，已預留約3,393萬元資助輔導中心和線上的賭博輔導平台。

上年5341人涉非法賭博被捕 當局提交立法會特別財委會的文件指，平和基金一直資助4間輔導及治療中心展開防賭宣傳及教育甚至輔導活動，去年接受相關服務的18歲以下人士有29人，19歲至25歲的青年亦有135人。

至於基金資助非政府機構和學校舉辦防賭宣傳及教育活動，2024年用了1,000萬元，今年增至1,200萬元；另外派出流動宣傳車在學校和社區層面加強宣傳，2024及2025年的活動資助額分別約220萬元及225萬元。基金另會透過傳統媒體和網上媒體進行宣傳工作，2024及2025 年的資助額則有310萬元及420萬元。