發展3生態旅遊片區 各界憂交通負荷重

【本報訊】政府早前推出3個北部都會區「片區開發」試點項目，分別是洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城，共收到22份意向書，計劃今年下半年起至明年陸續招標。有測量師指旅遊項目回本期長，預期政府亦要有更多參與。有議員說要做好監管，確保發展商兌現旅遊元素項目。

南大嶼陸路僅一道路出入 3個計劃以「片區」發展的生態旅遊景點，包括南大嶼、前南丫石礦場、尖鼻咀及白泥，項目有住宅等發展內容，吸引發展商參與及推動旅遊設施建設。離島區議員劉展鵬昨在電台節目表示，水路經營成本一定高，但目前南大嶼陸路只有一條道路出入，政府預計項目每日可帶來6,000至8,000人流，而道路能否負荷相關人流受關注，因為道路一旦擠塞，整個南大嶼都會癱瘓，建議當局改善陸路交通及增設停車位劃入發展計劃。

至於居民反應方面，劉稱居民擔心發展對環境有影響，亦希望有更多發展空間，推動本地經濟和增加就業機會。

建議適度增設具特色文化的市集，讓居民參與，同時不希望日後該區變得太商業化。另外，議員林筱魯指出，項目涉及景點打造，經營上回報期較長，較適合從事旅遊建設的企業參與發展，政府有需要設立良好管理機制強化監管。

測量師學會前會長林家輝亦表示，前南丫島石礦場用地相對接近市區，可用作發展低密度住宅，經渡輪進出港島，有較大吸引力，但需要處理欠缺陸路交通的問題。片區發展可帶來較大經濟效益，吸引發展商夥拍旅遊公司規劃發展，政府需要在道路、電力、污水和供水方面加大投入。