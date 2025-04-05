26租用辦公室遷政府物業 料年省1.3億

【本報訊】現時仍有不少政府部門租用私人寫字樓。財經事務及庫務局指2024/25年度政府共將20個租用辦公室遷往政府物業或租金較低的物業，每年節省約9,400萬元租金開支，預計2025/26年度政府會遷出26個租用辦公室，預計每年可節省約1.3億元租金開支。

預計新租裝修費用為2億 當局回覆議員在特別財委會的提問指出，產業署會繼續與各政策局和部門檢視租金水平和探討控制租金的方案，包括在可行情況下將辦公室遷往合適的政府物業或租金較低的物業。當局預計，2025/26年度新租用辦公室的裝修費用為兩億元；退租辦公室的還原費用5,000萬元。

上年度產業署認為可在4個政府物業加入商業元素，當中香港添馬政府總部地下西翼大堂部分地方的自動售賣機；新界上水一幢大樓的收費公眾停車場；九龍觀塘順利紀律部隊宿舍地下部分地方的包裹派遞自助櫃已出租；九龍尖沙咀中港城中國客運碼頭的碼頭層部分地方及1樓和2樓限制區域部分地方的3處廣告位將於年內出租。

另外，產業署於2022年和2023年協助安排把3幅政府用地改作其他用途，例如將572平方米的上海街及窩打老道交界處改為文化設施；將2,500平方米的前堅尼地城已婚執法人員宿舍B座改為公營房屋，以及將2.49萬平方米的石仔嶺花園改成為道路工程及政府、機構或社區設施。