公僕旅費海外教育津貼 政府無意取消

【本報訊】政府取消2,500元的學生津貼，料每年可節省20億元，但公務員領取「度假旅費津貼」、「學生旅費」及「海外教育津貼」人數的款額幾乎逐年上升，而過去3年合共逾6.3億元，單是2023/24年度已逾2.5億元。被問及會否取消有關津貼，以顯示與民共度時艱的決心，當局指屬僱傭合約中整體薪酬福利的一部分，沒有計劃取消有關津貼。

有議員就特別財會提問，指在嚴控政府開支，以節省公帑的原則之下，會否考慮倣效「取消為中學日校、小學和幼稚園學生提供的2,500元學生津貼」，一併取消領「度假旅費津貼」、「學生旅費津貼」及「海外教育津貼」，顯示當局與民共度時艱的決心。

根據公務員事務局的回覆，領取度假津貼的人數由2021/22年度的1,243人增至2023/24年度的1,750人，3個年度的開支分別為6,800萬元、9,300萬元及1.46億元，合共3.75億元，而2023/24年度較2022/23年度增幅近57% ，開支增加5,300萬元。

在領取學生旅費津貼方面，過去3個年度的開支分別是1,620萬元、2,600萬元及2,900萬元，合共7,120萬元；過去3個年度領取海外教育津貼的開支約2.53億元，而2023/24年度領取的人數及款額較2022/23年下降。

指屬公僕福利一部分 當局重申，上述津貼是政府與合資格公務員簽訂的僱傭合約中整體薪酬福利的一部分，是政府作為僱主有責任提供的，強調沒有計劃取消有關津貼。