打小人搭叮叮探大熊貓 網紅「甲亢哥」玩轉香港

【本報訊】在影片分享網站擁有約3,800萬訂閱者的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed），昨日抵達香港，並在多處參觀遊玩引起哄動。他早上現身銅鑼灣時代廣場，之後再到灣仔鵝頸橋體驗「打小人」，期間在檔主教導下親自「出手」打完又打。他隨後前往海洋公園參觀遊玩，目睹大熊貓時更十分震驚，表示是他第一次見到大熊貓，又說：「不敢相信牠們是真實的動物。」

品嘗雞蛋仔等美食 甲亢哥與本港市民有不少互動，與市民打籃球、踢足球及與消防員握手等，又品嘗了香港特色食物，包括雞蛋仔。他乘搭電車「叮叮」時更一度伸手出窗與另一架電車的粉絲握手，又不忘呼籲追車粉絲注意安全及着他們「上番行人路」。

甲亢哥因其直播以誇張表情及嘶吼的發瘋式風格爆紅，2020年因聽內地歌手大張偉的《陽光彩虹小白馬》一歌而進入內地網友視野。近期他展開中國之行，首站到達上海，之後又到北京、河南、成都及重慶，在河南更專程到少林寺學習功夫。