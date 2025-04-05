資助青年北上實習 開支增至1.1億

【本報訊】為促進香港青年深入了解國家文化和發展，政府推出多個青年實習和交流計劃，立法會特別財委會的文件披露，2024至25年度總開支約為2.28億元，當中「青年內地實習資助計劃」2024至25年度預算為1.13億元，按年大增3,400萬元。

4400人參與計劃 民青局在回答立法會特別財委會的提問時，回覆了預算及參與人數等細節。在「青年內地實習資助計劃」下，與實習企業的接洽工作由獲資助的非政府機構負責執行。在2023至24年度，開支預算為7,900萬元，按年大增約3,400萬元，而2024至25年度，計劃開支預算為1.13億元，有4,400人參加，按年大增約3,400萬元。

「內地專題實習計劃」2024至25年度開支預算為910萬元，有111人參加。同期「企業內地與海外暑期實習計劃」有288人參加，「青年初創實習計劃」開支預算為1,230萬元，有200人參加，而民青局聯合國義工實習計劃，開支預算為460萬元，有25人參加。

交流計劃方面，「青年內地交流資助計劃」2024至25年度獲批項目789個，參加人數3萬人。此外，「粵港澳青年文化之旅」2024至25年度預算為50萬元，有25人參加。而「國際青年交流資助計劃」2023至24年度開支預算1,600萬元，有1,120人參加。2024至25年度開支預算則為2,400萬元，按年升800萬元。