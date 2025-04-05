關愛隊獲2.7億資助 觀塘元朗沙田最多

探訪住戶39萬個 4.3萬次支援幫拖 政府在去年的施政報告中宣布會恒常化關愛隊的配置，下一期撥款會增加資助金額50%，據政府提交立法會特別財委會的文件披露，下一期兩年涉及的開支共6.78億元，即每年3.39億元。本年度的預算為3.191億元，相較上一財政年度預算增幅超過70%。自2023年關愛隊投入服務至今，政府已發放近2.7億元資助，18區隊伍中，觀塘、元朗及沙田區的關愛隊獲資助款最多，每區均逾2,000萬元。

本年度開支預算增逾7成 關愛隊自2023年投入服務，全港現有452隊、共5,092名關愛隊成員。民政及青年事務局的文件顯示，截至今年1月底，關愛隊合共探訪約39萬個住戶，提供約4.3萬次支援服務，當局稱關愛隊已完成成立初期的關鍵績效指標（KPI），又透露正統整所有有關關愛隊表現的資料。

政府向18區關愛隊的資助款各有不同（見表），截至上月初，關愛隊已獲發放約2.66億元資助，當中以觀塘區的撥款最多，有2,380萬元；其次是元朗區，有2,267萬元；沙田區則以2,172萬元排第3。資助款較少的分區則有離島，獲資助588萬元，灣仔區亦只有779萬元。當局稱會善用下一期新增資源，強調關愛隊隊員都是義工，資源會繼續用於惠及市民的服務上。

18區關愛隊服務方面，截至今年1月31日，關愛隊已合共探訪約39萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約4.3萬次簡單家居或其他支援服務，例如家居維修和清潔、身體檢查、長者義剪等；以及舉辦約2.3萬項地區活動，例如共融活動、國家安全教育展覽等。數據顯示，觀塘區的40隊關愛隊合共探訪3.52萬戶住戶，成為全港最多；排第二的是沙田區的41隊關愛隊，合共探訪逾3.5萬戶住戶；排第3則是葵青區的31隊關愛隊，合共探訪逾3.2萬戶住戶。

統整表現資料 審視KPI 當局強調，關愛隊的KPI涵蓋社區關愛服務、協助處理突發和緊急事故，以及提供額外服務方面。在關愛隊成立初期的相關KPI，包括設立小區「關愛隊」聯絡途徑、廣泛向小區居民宣傳小區關愛隊聯絡途徑及服務，以及在資助協議生效後一年內，所建立的聯繫網絡須覆蓋不少於15%的小區住戶；關愛隊已完成有關的指標。當局透露，政府正全面統整所有有關關愛隊表現的資料，審視各關愛隊工作是否達到KPI、獲得所期望的成果等；待統整完畢以後，當局將總結第一期的推行情況，及就下一期作出安排。

另外，2023年《施政報告》提出，會加強關愛隊隊員培訓，包括提供精神健康支援培訓。當局表示，自去年第3季以來，全港452隊關愛隊每隊均已有成員接受醫衞局提供的精神健康支援培訓，整體來說，約90%隊員已接受培訓。