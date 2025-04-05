北上消費環保衝擊 紙紮舖生意少3成

【本報訊】元寶蠟燭香是祭祀必需品，今個清明受累於經濟低迷，紙紮舖生意均受影響。紙紮舖店員梁先生表示，自從疫情後，舖頭生意已有減少之勢，近年市民消費力逐漸減弱、北上消費潮等又帶來新影響，加上近年推行環保拜祭，直言舖頭的生意較疫情前約少兩至三成，苦笑道：「以前清明邊得閒同你（記者）傾偈。」

檔主不滿燒衣增掣肘 早年有紙紮舖曾引入造型各異的「新潮祭品」，曾吸引不少市民購買，梁先生指，近年經濟差，市民買祭品都「慳咗」，訂購特色祭品的人亦愈來愈少，不少人「求其執份衣紙拜祭吓就算數，無話好似以前咁，又（紙紮）車仔、又（紙紮）屋仔。」他指行業前景不樂觀，除經濟因素外，各方面推動環保拜祭亦是局限，如對焚燒祭品設立不同限制，或限制祭品大小等等，有部分墳場更只允許市民燒場內購買的祭品，「唔喺嗰度買就唔同你燒」，整體都令行業走向萎縮。

香婆婆年屆七旬，在油麻地擺紙紮檔近50載。談到生意，她也指相當慘淡：「你睇吓個市道咩環境，個個一到（星期）四五六日就上大陸，叫我啲仔女拜山都話唔得閒。」現時會拜祭的主要是多年來都有掃墓習慣的人及家庭，她檔攤的客人亦以熟客為主。她也指市民少了買祭品：「唔係經濟問題，而係度度都唔畀佢燒（祭品）」，慨嘆現時的環保措施，為市民燒祭品時增加不少掣肘，「呢樣唔得、嗰樣唔得，我哋（紙紮舖）就嚟死得㗎喇」。