離港過清明 昨逾56萬人次出境

【本報訊】一連三日清明節假期（4日至6日）展開，入境處預計昨日是出境高峰，有超過56萬人次出境。截至昨午4時，已有約45.4萬人次出境，當中港人出境人次約40.4萬。不少市民其實早在周四（3日）已離港，當日共有約51.4萬人次港人出境，較上周四（3月27日）的約28.3萬人次，多近一半。

羅湖落馬洲深圳灣最繁忙 入境處指，今年清明節假期期間、即本月3日至6日，約有458萬人次進出香港；昨日為陸路出境較為繁忙的日子，出境人次約56.1萬，而入境高峰期為本月6日，入境人次約60.8萬。截至昨午4時，已有約45.4萬人次出境，當中港人出境人次約40.4萬。羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站，為最繁忙的三個口岸。

清明假期不但本港放假，內地居民亦放假，深圳口岸辦周四（3日）預測，日均出入境人數達95萬人次，客流高峰期集中在周五，當天單日客流高峰預計達103萬人次。羅湖、福田、深圳灣口岸是承擔假期出入境客流的主力口岸，假期日均客流將分別達25萬人次、23萬人次、16萬人次。蓮塘口岸受深港旅遊團旅客歡迎，假期日均客流將達11萬人次。廣深港高鐵西九龍車站口岸更受中遠途旅客青睞，假期日均客流將達10萬人次。