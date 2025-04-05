解慳囊買漲價祭品 孝子講心唔講金

掃墓人潮逼爆柴灣 32宗拜山變燒山 大批市民昨在清明正日拜祭先人，上午10時，荃灣華人永遠墳場一帶已有絡繹不絕的掃墓人潮，有市民指，昨日上山的人較往年更多，不少更是步履蹣跚的銀髮一族，在連接柴灣歌連臣角新廈靈灰安置所的扶手梯更因人流過多，須進行人流控制，排隊人龍一度超過100米。有市民指，今年的祭品較以往貴約一成，燒味的加幅較大，也有指祭品價格亦「貴咗少少」，但拜祭先人講求心意，就算再加價亦會照買。另外，昨日天氣乾燥，本港多處出現山火，截至下午9時，消防處已接獲32宗山火報告，幸未涉及人命傷亡。

何生何太昨日一早上山，與親友會合後一同拜祭先人。何太表示，今年約花了200至300元買祭品，價錢較以往「貴咗少少」，加幅約為一成左右。她表示，不會因價錢貴而不買祭品，「呢啲係心意嚟」，就算再加價都會照買，「幾廿年嚟都係咁樣」。

祭品加幅約一成 市民陳女士亦指今年的祭品「都係貴咗」，她負責買紙祭品，約花了200多元，較往年貴了一成以下；其弟負責買燒肉、雞等燒味，開支約300多元。她也指加價不會影響自己購買祭品意欲，因為祭品用於拜祭先人，不可節省，且「一年得一次」。

莊太每年都會與家人一同到場拜祭先人，她沒有留意祭品價錢，今年花了約1,000元買紙祭品，認為價格與去年差別不大，而燒味價格升幅就較大。她續指，雖然經濟環境差，但亦不會少買祭品。

另外，昨日天文台就於早上6時發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高，容易發生火警，提醒市民小心防火，而郊遊人士亦應小心防止山火。隨着大批市民上山掃墓，本港多處亦出現山火，其中包括粉嶺布格仔一帶及馬鞍山村對開山頭。消防處就表示，昨日截至下午9時，接獲32宗山火報告，未有人傷亡。