8大需回水共40億 中大佔25%

【本報訊】8間資助大學儲備充足，政府在預算案中首次要求大學於2025/26年度合共「回水」40億元。根據教育局提交特別財委會的文件，中文大學回水金額最多，達10.41億元，而香港大學及科技大學亦分別要回水8.22億元及8.27億元。另外，教資會資助大學資助課程分3學年逐步加學費，教資會資助學位課程的資助學費水平將由44,500元逐步加至49,500元。

其他幾間資助大學亦都要回水，理工大學需退還4.22億元，城市大學需退還3.82億元，教育大學需退還4.22億元，浸會大學需退還1.42億元，嶺南大學則需退還9,140萬元。

當局指，大學可將一個撥款期（通常為3年期）內的教資會撥款盈餘調撥往一般及發展儲備基金，從而將未動用的撥款儲蓄至下一個撥款期。當3年期結束時，若一般及發展儲備基金的結餘超過該3年期內大學獲批經常補助金的20%，大學亦須將超逾該水平的結餘退還政府。

資助課程分3學年加費 另外，教資會資助大學資助課程分3學年逐步加學費，在2025/26學年，教資會資助學位課程的資助學費水平為每年44,500元，香港教育大學的副學位課程的則為每年15,900元，並將分別逐步遞增至每年49,500元及每年17,800元。當局預料隨着學費逐步上調，平均成本收回率將由2024/25學年的預計12.6%增至2027/28學年的14.4%。