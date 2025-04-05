涉款近億 拖欠學貸逾5000宗 免入息審查最嚴重

追討耗千萬公帑 債仔恐着草離港 政府有嚴重財赤，近期連推多項開源節流措施撲水，市民苦不堪言。另一方面，政府卻有帳項收不回來，據教育局向特別財委會提交的文件，在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處管理的5個為大專及專上學生提供貸款的學生資助計劃，截至2025年1月31日，拖欠還款個案高達5,134宗，總拖欠款額達9,642萬元，其中擴展的免入息審查貸款計劃拖欠款額達4,304萬元。議員關注政府追繳款項的手法，亦質疑是否有欠款人離港他去而致拖欠，政府指，現時學生貸款人離開香港後拖欠還款的情況未見廣泛，對所有欠款個案會積極跟進。

議員梁毓偉關注學生貸款拖延還款一事，質詢政府是否了解大學生或大專生拖延還款的原因，及有否詳細規劃本年度怎樣追繳欠款。當局指，連續拖欠兩期或以上的季度分期還款，及6期或以上按月分期還款的個案，便會被視為拖欠還款個案，現時約有5,134宗相關個案，拖延還款最嚴重的計劃是擴展的免入息審查貸款計劃，共被拖延還款4,304萬元，佔被欠款近一半。

籲遇財困應主動聯絡 按拖欠人年齡分析，5,000多個拖欠還款者中大部分人為30至39歲，佔1,704人，平均拖欠款額達18,600元；而平均拖欠款額最高的是30至39歲的拖欠還款者，平均拖欠30,200元，有1,398人。當局指，一直認真處理拖欠學生貸款的問題，並積極跟進所有拖欠個案，而學資處會因應每宗拖欠還款個案的情況，在不同階段採取合適的追討欠款行動。如學生貸款人遇上經濟困難以至難以償還貸款，應主動與學資處聯絡以尋求協助，對於有真正還款困難的拖欠還款者，學資處會因應情況提供協助，包括磋商調整還款方案。

或向小額錢債處申索 對於拖欠還款者是否已離港，當局指，不論拖欠者身處香港與否，學資處會以催繳信、短訊或致電聯絡他們及其彌償人追討欠款，亦向他們了解拖欠還款的原因和是否需要協助。如仍未收到還款或回應，學資處便會循法律途徑向貸款人及其彌償人追討欠款，視乎個案情況轉介律政司跟進或直接向小額錢債審裁處提出申索。根據目前的規定，據貸款人在接受貸款時所簽立的「承諾書」，貸款人或其彌償人有意離開香港逾3個月或移居外地，貸款人需立即以書面方式通知學資處，在現階段，學生貸款人離開香港後拖欠還款的情況未見廣泛，大部分貸款人均有還款紀錄。又指身處香港以外地方的拖欠還款者亦不時主動查詢及還款。

至於學資處追繳款項的人手，在2024/25學年截至本年1月31日，約有100名學資處和律政司人員專責處理追討拖欠學生貸款方面的工作，涉及的整體營運支出約為1,560萬元。

學生資助處5個計劃下有5,134宗拖欠還款個案，總拖欠款額達9,642萬元。 政府5個專上學生貸款計劃拖欠情況