覷準AI可塑性 生成影像渲染色情

【本報訊】科技日新月異，其中AI（人工智能）技術發展迅速，成為現今最炙手可熱的潮流指標。不過，有不法分子卻覷準AI的可塑性，大肆製作兒童色情影像。調查人員講解今次行動細節時，特別提及有他國檢獲利用AI生成的兒童色情物品。截至目前為止，本港執法部門不曾發現類似物品，但人員亦藉此機會提醒市民，相關行為仍會觸犯本港法例，市民切勿以身試法。

調查人員表示，根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，任何形式的對兒童或被描繪為兒童的色情描繪，包括照片、影片、電腦生成影像或其他視覺媒介製作，均屬違法。

發布可囚8年罰款200萬 無論這些描繪物是否基於真實人物、經過修改及以電子或其他方式製造，法例已明確禁止印刷、製作、生產、複製、進口或出口任何兒童色情物品，違者將被視為犯罪，以保護兒童不受性剝削的侵害。

執法部門強調，網絡世界並非無法可依，市民切勿下載、複製或上傳任何兒童色情物品。該些兒童色情物品的存在，只會鼓吹孌童癖和其相關行動；管有甚至發布兒童色情物品，等同間接鼓勵製作，執法部門定必嚴肅處理。管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元。任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。