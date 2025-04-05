網上兜搭佔近6成 呃9歲女感情

【本報訊】本港去年錄得80宗兒童色情物品相關案件，按年升17宗，當中47宗與網上活動有關，犯案者與受害兒童透過網上社交平台、交友程式又或網上遊戲認識，當中近八成受害兒童，年齡介乎12至16歲，主要是女性，年齡最細僅9歲。

有個案顯示，有女童透過交友程式認識一名自稱年齡相若的網友，其後該網友先傳送一張自己的裸露照片予女童，並藉着希望認識女童多些、了解女童的衣着品味為藉口，而逐步要求女童提供一些私密影像。這位女童其後在短短5日內，共發布了60張私密照片及影像給該網友，而該網友則變本加厲，要求女童發送更多私密影像，同時恐嚇對方如不照辦，便會公開女童的私密照片及影像，結果女童最終壓力爆煲，始向家人和盤托出並報案求助。

聊天降戒心索私密影像 執法部門表示，大部分犯案者主要透過社交平台、交友程式認識受害人。犯案者先了解受害人的生活習慣、喜好，以噓寒問暖及投其所好的方法令受害人感到被關注，從而獲取受害人的信任並減低對方戒心。犯案者其後便以親暱的名字稱呼受害人，以表示大家屬情侶關係，藉此合理化與受害人展開與性相關的話題，同時誘使受害人提供一些私密影像，一旦取得受害人的裸露影像，犯案者便會利用這些相片威脅受害人，以提供更多裸露影像又或勒索受害人進行性侵。