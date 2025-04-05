14歲仔影胞妹私處 細路女自拍剝光豬 網絡宣淫 泯滅童真

打擊兒童色情罪行 港日韓星馬泰拘435人 針對亞洲地區兒童色情物品氾濫，經網上或點對點下載及分享的情況猖獗，本港執法部門聯同日韓星馬泰共5地警方，於今年2月杪起展開歷時逾月的打擊行動，共拘捕435人，並檢獲大批電腦、外置儲存裝置及手機。其中本港有7人被捕，涉及約近400段懷疑兒童色情影片及相片；當中一名16歲男生，涉嫌於兩年前多次拍攝胞妹私處。在去年相關案件中，更有女童剝光豬自拍，傳送私密照予「網上密友」。

本港執法部門早前根據情報，發現有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品，經調查及分析後，聯同日本、南韓、馬來西亞、新加坡及泰國警方鎖定涉案人士身份，並於今年2月24日至3月28日，展開代號「跨欄」的拘捕行動，以打擊兒童色情物品相關罪行。行動中共拘捕435人（13至68歲），主要涉及製作、藏有兒童色情物品等及其他性罪行，同時檢獲266部電腦或外置儲存裝置，以及279部手機。

7港男藏近400淫片艷照 本港執法部門經分析由其他國家警方提供的情報後，於3月24日突擊搜查全港多區的涉案人士住址，並以涉嫌「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」及「妨礙警務人員執行職務」，拘捕7名本地男子（16至49歲），同時在他們身上或其處所內，檢走11部電腦或外置儲存裝置，以及7部手提電話。

執法部門經初步檢驗後，揭發上述電子器材儲存約162段兒童色情影片及約230張相關照片，相信被捕人士經由不同渠道，包括社交媒體平台、網站或點對點分享軟件下載兒童色情物品，再儲存於各自的電腦和手提電話內。

部分案件涉性侵犯行為 警員檢視該批兒童色情影片及照片，相信7宗案件沒有關聯，而案中受害者主要是海外人士，只有一宗案件涉及本地受害人。該宗案件的被捕人士為一名現正就讀中五的16歲少年，警員在其手機內尋獲8張兒童色情照片，全部是在住所拍攝其胞妹的下體，涉嫌「製作兒童色情物品」。初步調查顯示，案發時間介乎2022年至2023年，當時被捕人14歲，受害女童約11歲，相信受害者是在知情情況下被拍攝，暫沒有證據顯示她曾經受到其他形式的性侵犯。

至於其餘6宗案件，警員觀察受害者外貌、案發背景及影片中人士所使用的語言，推斷受害者俱來自東南亞、非洲或歐美國家，大部分人均未成年，並涉及未發育的兒童。另外，相關兒童色情物品可分成兩類，其中一類出現受害兒童及成年施虐者，牽涉性侵犯行為；另一類則是受害兒童裸體自拍，再被上載至互聯網分享傳閱。本港執法部門強調，將會繼續與國際刑警合作，識別和拯救受害兒童。