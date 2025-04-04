橫眉冷看：攻台灣如探囊取物

最近台灣總統賴清德，將中國大陸稱為「境外敵對勢力」，明擺着是挑釁北京。解放軍的反應倒也毫不含糊，突然在4月1日及2日，包圍台灣作軍事演習，顯示出有能力隨時封鎖全島，開展解放行動。

目前中國擁有兩艘航空母艦，分別是遼寧號和山東號，第三艘航母亦早已建成，定名為福建號，據說裝備工作快將完結，很可能在今年內入列。由2020年開始，幾乎每一年都有軍事專家預言，中國大陸會在當年出兵攻打台灣。過去，筆者一直派定心丸，說應該暫時不會。因為台灣正對着福建省，第三艘航母取名福建號，是有深意存焉，解放軍一旦向台灣進擊，海上領軍的旗艦定然是福建號，該艦一天未入列，台海一天仍會安靜。到頭來，2020年至2024年，5年過去了，攻台的號角確實未有吹響。

可是到了今年，假如福建號裝備完成，則筆者所派的第一粒定心丸便再不中用，賴清德政權就要小心在意！不過，話也得說回來，福建號即使入列，不代表解放軍就會馬上攻台，北京領導人再三強調，希望能夠以和平方式統一台灣，非不得已，也不想讓兩岸同胞兵戎相見。只是若然台獨分子愈發張狂，在分裂國家的道路上愈走愈遠，人民子弟兵就不得不動用最後的手段。

去年有消息傳出，解放軍訂購了一批軍用無人機，數量多達100萬架，限時2026年交貨。這100萬架無人駕駛的空中雄鷹，是用來幹甚麼？答案可謂不言自明。我更要提醒賴清德政權，大陸軍工廠素來效率驚人，2026年的訂單，說不定在今年底便能交付。到其時的軍用無人機，猶如漫天花雨，再配以海上的三航母戰鬥群，要攻克台灣，恐怕只是探囊取物而已。