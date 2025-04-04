筆下風雲：美國對台海戰的算計

台海緊張關係日甚一日，解放軍東部戰區宣布，圓滿完成一連兩天聯合演訓。第二日演訓中，解放軍在台灣周邊海空域，模擬打擊台島高價值軍事目標，戰時控制能源通道、補給要道等。武統台灣不再遙遠，震懾味前所未有地濃。

不過，賴清德政府又好，美國華府也罷，對解放軍的演訓擺出無所謂的架勢，甚至似乎亟欲解放軍盡快攻台。賴清德不怕死嗎？肯定不是，綠營至今仍認定大陸只是虛張聲勢，不敢真正拿下台灣；美國則心知肚明，解放軍絕對有能力武統台灣，美軍難以且不可能派兵解救，但仍不斷渲染攻台威脅，明顯是有更大目的。

其目的是甚麼呢？一言以蔽之，就是複製烏克蘭與俄羅斯的戰爭翻版。俄烏戰爭一打經年，至今未有止息迹象，外界甚至分析，拖下去隨時觸發歐洲大戰。俄羅斯雖然十分堅挺，未有動搖國本，經濟已經靠穩，戰場亦佔了優勢，但始終未能完全戰勝。而這場仗久拖下去，嚴重窒礙俄羅斯的經濟發展，以及軍事勢力擴張。君不見，俄國已無力在中東協防友好國家對抗美以軍事行動，影響力大不如前。

一旦台海之戰打響，台灣如同烏克蘭充當美國棋子，死的是台灣人，損的是台灣土地，美國坐收漁人之利。一方面向台灣銷售武器大發戰爭財，另一方面中國大陸若無法速戰速決，對自身經濟打擊必然極大，同時削弱國際上的影響力。美國繼續獨霸全球，中國的威脅便可解除。明乎此，美國怎樣也是立在不敗之地，說不定還可如同跟俄國協議停戰、瓜分烏克蘭礦產一般，瓜分台灣資產。何況「護台神山」台積電已逐步移向美國，台灣逐漸被掏空。美國不斷製造台海緊張氣氛，為賴清德政府壯膽，狼子野心路人皆見。