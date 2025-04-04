強詞有理：意興闌珊

中國歷史上，改革家大多沒有好下場，從商鞅到王莽再到張居正，結局都很悲慘。北宋王安石雖然得以善終，但其推行的變法還是以失敗告終。原因何在？很簡單，但凡改革必然會觸動既得利益集團，也必然會遭遇種種阻力和反撲，不管你有多大能耐和決心，都很難堅持到底，稍一不慎隨時身敗名裂。古今中外，概莫能外。所以，早前有消息指特斯拉老闆馬斯克將於5月底辭去美國政府效率部的職務，一點也不奇怪。儘管白宮發言人萊維特指相關消息是「假新聞」、「垃圾」，但馬斯克面臨重大壓力是不爭的事實，當初意氣風發，如今顯然意興闌珊。

剛開始時，馬斯克設定了一個宏偉目標，誓言每年為聯邦政府節省二萬億美元開支，後來將目標減半至一萬億美元，但仍是不可能完成的任務。據不完全統計，馬斯克大刀闊斧改革之下，至今僅削減了大約一千億美元的聯邦開支，距離目標甚遠。饒是如此，已經鬧得沸沸揚揚，爭議不斷，被動了奶酪的既得利益者瘋狂反撲，馬斯克旗下特斯拉成為主要攻擊對象，汽車被砸，股價腰斬，其本人更被形容為「美國國賊」。他稱政府效率部成員每天都收到死亡威脅，其兇險可想而知。

理想很豐滿，現實很骨感。馬斯克明顯高估了自己的能力，低估了既得利益集團的勢力，儘管得到特朗普支持，還是難免焦頭爛額。早前馬斯克和國務卿魯比奧在白宮內閣會議上激烈爭吵，已將內部矛盾暴露無遺。畢竟政府效率部並不屬於政府部門，沒有任何行政班底和執法權力，很難有效推動改革，更別說要撬動深層政府。在整個聯邦政府中，大概只有特朗普等極少數人支持改革，但也是點到即止，不敢真正放手讓馬斯克大鬧天宮。

這也正是令馬斯克意興闌珊的主要原因。但不管怎麼說，馬斯克短暫的改革還是揭露了美國政府許多積弊和貪腐黑幕。最駭人聽聞的是，美國人口只有3.4億，目前卻有將近4億人領取養老金，其中百歲老人超過2,000萬，150歲老人多達134萬，最長壽的甚至高達360歲。這麼多養老金到底流向何方，恐怕永遠也沒有答案。

馬斯克另一貢獻是關閉國際開發署，這個每年耗費400多億美元的部門，正是世界上許多亂象的根源。馬斯克將其掃入歷史垃圾堆，既為美國節省開支，也算是為世界除害。