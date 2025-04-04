火炭刀手控謀殺 5‧29再訊

【本報訊】火炭穗禾路於上月發生命案，一名52歲姓譚男子街頭遇襲，送院後不治。一名被指是刀手的拳擊教練，早前在泰國被捕，並於日前被遞解回港。案件昨日在沙田裁判法院首次提堂。法庭應控方要求，把案件押後至5月29日再訊，被告續還押。

就同一事件，一名女子之前遭落案起訴。該女被告為29歲的陳宝瑜，報稱任職護士。她被指是一名涉案男子的女友，涉嫌協助男友潛逃。她被控明知地誤導警務人員及意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯兩罪。案件押後至5月15日再訊，期間她准保釋。另外，案中亦有另一名被指同是刀手的男子及被指負責接應的司機，在案發後疑用非法方式潛逃內地，並已因偷越邊境被捕，本港執法部門正與內地就移送程序進行溝通。案件編號：STCC 1257/2025