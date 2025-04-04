見習督察非禮案 女警：被掃臀一秒 同袍稱驚聞呼叫

元朗警署及香港警察學院懷疑發生非禮案。一名時任見習督察涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後侵犯3名女警。涉案男警被控兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，他否認全部控罪，案件昨日在粉嶺裁判法院開審。其中一名女警稱，她在警署內被人從後掃臀部一秒，她感到不舒服，不禁「呀」一聲，形容「時間短，但感覺好大」。

涉先後侵犯3女警 38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。被告被控兩項非禮罪，控罪指他於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外的走廊非禮Ｘ。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Ｙ。被告另面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Ｚ。

Ｘ在屏風後供稱，2024年9月9日，她在元朗警署當值，跟一名叫「阿正」的同事，到警署地庫支援組辦公室B8室取電話，並在走廊位置面向牆壁檢查配件。期間，她感覺到有人由右至左掃了她的臀部一下，似是用手背掃她，「有一啲力度壓落嚟」，速度如急救時數算「一千零一」，形容觸感不似硬物。她感覺「好唔舒服」，大嗌「呀」一聲，之後向後望，便見到有一名穿白色恤衫的長官走過。

「有一啲力度壓落嚟」 辯方庭上確認，不爭議穿白色恤衫的長官便是被告，但透露被告稱對事件完全沒有印象。Ｘ接受辯方盤問時指，她不認識被告，事後曾在住所附近見到他。她說是第一次遇上這種事情，未及反應，不知怎樣處理，所以沒有即時質問對方。辯方指，被告沒有用手觸碰她的臀部，她的感覺實際上是錯誤理解。Ｘ不同意，謂若是掛着的戰術手套碰到，觸碰會是一下一下，不會連續掃過去。

上述別名「阿正」的男警蔡繼正作供指，當時Ｘ嗌了一聲，好像匿藏牆後的人突然彈出來般驚訝，他在證人台示範Ｘ的叫喊，叫了一聲「呀！」但蔡坦言看不到指稱的非禮事件經過。案件編號：FLCC 2440/2024