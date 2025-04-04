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小巴轉彎 攔腰撼Tesla
Tesla遭小巴攔腰撼撞。
【本報訊】昨日上午9時許，一輛Tesla電動車沿沙田沙田圍路東行，當駛至圓洲角綜合大樓對開，被對面線一輛右轉入銀城街的空載專線小巴攔腰撞及。
救援人員接報趕至，姓麥（45歲）Tesla司機頸及腰痛，需由救護車送院檢查；姓簡（62歲）小巴司機沒有受傷，留在現場協助調查。
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