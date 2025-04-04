揭集結販毒藏武 16男女被捕

多人為和勝和成員 行動堵收入來源 為打擊黑幫和勝和氣燄及堵截其收入來源，執法部門早前根據線報及經調查後，於前日搗破深水埗一個武器庫，檢獲仿製槍、開山刀及日本刀，並拘捕兩名男子，他們更涉及上月在旺角發生的一宗道觀爆竊案。同時，警員搗破旺角區一毒品飯堂，拘捕主持等共7男女，檢獲包括海洛英、可卡因等不同毒品；另外又在同區一間遊戲機中心外，以涉嫌「非法集結」拘捕7男。被捕人士中，多人有三合會背景，消息指他們俱屬黑幫和勝和成員。

西九龍總區警員根據情報及經調查後，於前日中午先在旺角區一間遊戲機中心外，以涉嫌「非法集結」拘捕7名年齡介乎26至55歲男子。

檢仿製槍刀具等 同一時間，警員掩至深水埗一場所，搗破一個武器庫，在單位內檢獲一支仿製槍械，以及多把開山刀和日本刀，並以涉嫌「管有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」，拘捕單位內兩名21歲及43歲男子。

兩人涉道觀竊案 兩人亦因涉及一宗於上月22日在旺角區一間道觀內發生的爆竊案有關，而被警員以「入屋犯法」拘捕。警員並於該單位內起回部分懷疑失物。

此外，警員於旺角區搗破一個毒窟，並拘捕單位內7名男女。當中一名63歲男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕；另外4名男子及兩名女子，年齡介乎55至72歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。行動中檢獲約64.9克懷疑海洛英、約9.3克懷疑「冰」毒、約4.3克懷疑可卡因及約30粒懷疑藍精靈，市值約5.5萬元。所有被捕人士俱已被帶走扣查。