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狂徒縱火 燒將軍澳站郵筒

消防到場調查。 消防到場調查。
消防到場調查。
【本報訊】本周三深夜11時許，執法部門接獲港鐵職員報案，指港鐵將軍澳站一個郵筒懷疑起火，職員在消防到場前，確認火種已經熄滅。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
消防接報到場，經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。
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