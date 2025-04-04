灣仔暴動 陳虹秀求情 下周判刑

被告陳虹秀

【本報訊】社工陳虹秀及3名男女被指參與2019年8月31日的港島暴動，他們否認暴動罪受審，結果4人獲時任區院法官沈小民判無罪。律政司早前經上訴獲裁定上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。當中3人承認暴動罪。陳虹秀則不認罪受審，於上月被區院暫委法官鍾明新裁定暴動罪成，辯方律師昨求情指，陳在被捕後，一直沒有放棄自己，即使早前被裁定案件表證不成立時，她亦沒有離港，現時亦可能遭吊銷社工牌照，面對雙重懲罰。法官最終把案件押後至下周三（9日）與同案其他被告一同判刑。

稱對7旬母感愧疚 45歲被告陳虹秀，被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶參與暴動。本案中承認暴動罪的3名被告包括27歲女子賴姵岐、31歲電腦程式員鍾嘉能及27歲廚師龔梓舜。辯方求情時呈上多封由陳虹秀本人、親友、同事，以及社福界前立法會議員等撰寫的信件。陳於信件稱2019年是她人生重要的轉捩點，又指知道案件令她的親友擔心，特別是對75歲的媽媽深感內疚。她又指為了不再令家人擔心，沒有再參與香港社會工作者總工會，專心工作和照顧家人。辯方又稱沒有證據顯示陳犯案有政治目的，身上亦沒有煽動標語或攻擊性武器。

據控方開案陳詞指，2019年8月31日下午開始，有示威者在軒尼詩道行車線集結，入夜後有人用鐵欄、垃圾桶等堵路，與警員防線對峙及叫口號。晚上8時許，陳虹秀持咪高峰及擴音器出現，向警員喊：「呢個係市民發出嘅警告，請你唔好開槍」、「留意前面嘅防暴警察同速龍，你依家生命無受到威脅，係唔可以開布袋彈槍、橡膠子彈」、「請指揮官提醒你嘅前線同事保持冷靜同埋克制」、「市民係需要時間撤離㗎……有老人家、有小朋友，你哋今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺」等。被告於同日被捕。案件編號：DCCC 12/2020