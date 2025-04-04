醫健：醫患同行：公營醫療收費改革 細節待釐清

醫務衞生局推行公營醫療收費改革，外界反應不一，縱使公眾對政府改革的原意沒有異議，但也有市民認為收費升幅過高，令慢性疾病患者負擔百上加斤，亦有輿論認為公營醫療提升收費，會令私家醫生乘機加價，長遠推高整體醫療開支，甚至擔心香港醫療走向商品化及質素下降。

雖然香港醫療系統堪稱首屈一指，但對於日益老化的人口及成本上漲，醫療服務亦面對不少挑戰。透過改革資助架構，減少資源錯配、浪費及濫用，增加基層市民危重疾病保障，加固全民醫療安全網，政府責無旁貸。當局已承諾改革落實後公營醫療整體資助率不會改變，維持約九成的支持。

額外的收入亦可用在較有需要的醫療服務短板上，如昂貴自費藥物，重病及危疾病人需要支付的費用等。

第一階段調整將於2026年推行，每兩年按既有機制檢討收費水平，目標於5年內分階段落實改革；期間會作中期檢討，如果發現造成預期以外的情況，政府強調不會硬推措施。

宜放寬資助門檻 在推行收費改革同時，政府應考慮現時服務短板，如加重危重疾病藥械支援，將更多藥物納入安全網，以及放寬撒瑪利亞基金的申請門檻，令更多有需要人士可獲得資助，避免出現中產傾家蕩產購買昂貴藥物及因經濟原因放棄治療等問題。

當局更應加快引入創新藥械及加快審批機制，從去年11月起「1+」機制已擴展至所有新藥，包括任何含新藥劑或生物元素成分的製品及藥物新適應症，以及疫苗以至先進療法製品。如果新藥能提供符合要求的本地臨床數據，並經本地專家認可後，只須提交一個參考藥物監管機構，便可以在香港申請註冊。在新機制下，如果藥物審批能為每種昂貴治療找尋新的替代品，採購上定可鼓勵更多價格的競爭，減少資源浪費。

另外，在「能者共付」、「輕者共付」的大原則下，適度擴大醫療費用減免機制，適度放寬資產及入息限額如採用家庭住戶入息中位數、公屋入息及資產限額，以及擴闊減免範圍和減免有效期，如擴大至65歲以下人士及適用於普通科門診，以及把減免有效期延長至18個月等措施，也是可以回應市民訴求的定心丸。

在面對經濟大財赤的環境下，政府在各方面減少開支實屬無可避免。相信大部分市民亦理解用者共付的真正作用，有助分流到有需要及嚴重病人，及令他們可享用更便捷的公營服務，減少浪費及濫用。政府適宜提出更多「還富於民」的政策細節，以及加強宣傳及把收費細節清楚解釋，以避免引起公眾誤解。

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生