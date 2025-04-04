青年宿舍推出14載 僅7間投用

【本報訊】特區政府自2011/12年度的《施政報告》推出青年宿舍計劃後，經過14年時間，至今僅得7間青年宿舍投入服務，當中由政府全資興建的青年宿舍項目並投入營運的項目僅得兩個。民政及青年事務局回覆指，現時由政府全資興建的青年宿舍項目共7個，當中兩個已分別於2020年及2023年落成啟用，而在「資助計劃」下，自2023年推出後已批出並投入營運的項目有5個，7個已投入營運的青年宿舍共可提供約3,000個宿位。

僅3000宿位 收逾萬申請 政府提出「青年宿舍計劃」為協助青年擁有自住空間，亦希望令租戶在住宿期間，參與青年宿舍提供的訓練而有所得益。現時由政府全資興建的7個青年宿舍項目，首兩個由香港青年協會及保良局營運的青年宿舍，已分別於2020年及2023年落成啟用，合共提供超過1,700個宿位，多於所有項目總宿位數目的一半。至於「資助計劃」下的5個項目亦已投入營運，合共提供最多1,310個宿位，其中兩間於去年第4季開幕，有關非政府機構按計劃招募青年租戶並安排入住。

上述7間正在營運的青年宿舍中，「青年宿舍計劃」下的每個宿位平均每月租金介乎約2,500元至5,900元。截至今年2月底，7間青年宿舍合共接獲超過一萬份申請，除一般的租戶流轉外，5間已運作一年或以上的青年宿舍的房間入住率平均約達八成半。

「青年宿舍計劃」包括全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍，以及推出「青年宿舍計劃－將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，所有青年宿舍項目合共可提供約4,754個宿位。