被指挪用36億 信託機構否認

【本報訊】內地加密貨幣富豪孫宇晨昨召開記者會，稱本港一間名為First Digital Trust（FDT）的信託機構，非法挪用4.6億元（美元‧下同，約36億港元）資產，並指該公司已資不抵債，無法滿足客戶兌付資金作進一步說明。孫指已就事件向本港執法部門報案，而相關案件已在本港高院排期候審，同時他即席向能提供有效幫助的執法機構和知情人士開出5,000萬元（約3.9億港元）「賞格」，以推動事件調查和解決。FDT亦發文否認孫宇晨所有指控，包括否認FDT參與協調計劃，或挪用資金的任何和所有索賠，以及存在資不抵債的問題。

內地加密幣富豪質疑管控 孫宇晨在社交平台以「保護用戶，保護香港」為題發文稱，即使該公司存在重大違規行為，惟仍可在香港以公眾信託名義繼續營運，反映香港信託行業似乎存在明顯漏洞，可用以規避金融與銀行監管，不僅對公眾構成風險，更威脅到香港作為全球金融中心的聲譽，呼籲監管機構與執法部門採取果斷措施，堵塞漏洞，防止公眾進一步蒙受損失。其後他指「苦主」包括持有穩定幣TrueUSD（TUSD）的投資公司Techteryx Ltd.，為免TUSD「爆煲」，他已向Techteryx Ltd.借出約4.6億元（約35.88億港元）。

FDT隨即反駁關於孫宇晨近期的指控，第一，所述爭議僅涉及TUSD，與FDUSD完全無關。First Digital財務狀況穩健，具備充分償付能力。第二，每一枚FDUSD均以美國國債作為全額保障，資金安全無虞，帳目可查，所有儲備金的ISIN編號都在儲備報告中明確列出。

Techteryx Ltd.於上月底入稟香港高等法院，指控卓君強及一名新加坡持牌基金管理人YAI SUKONTHABHUND，涉嫌與多家公司共同串謀，以欺詐方式騙取原告及公眾超過5億元（約39億港元）信託存款，以及追討賠償。