開發生態旅遊片區 環團表憂慮

【本報訊】發展局日前邀請市場在3個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書，首推生態旅遊片區開發。發展局常任秘書長何珮玲於昨日表示，前南丫島石礦場用地項目在顧問初步分析顯示財務可行，在減少發展規模及對基建需求下，整塊地會以單一形式推出。不過，有環團擔心計劃或會淪為地產主導，並對自然環境造成不能逆轉的破壞，批評當局疑閉門造車，促請政府收回發展意向書。

何珮玲表示，有關發展與海島海岸旅遊有關，無論如何都是旅遊設施先行，現時有兩個想法，包括招標時是否純粹看地價，抑或會以雙信封制度要求投標人士提交技術建議，交代度假村有何住宅設施和配套。何指有關建議將會成為地契條款，受到規範及需要落實，外界毋須擔心發展商興建賺錢項目而很遲才提供生態旅遊設施。

恐變地產發展 大興土木 綠色和平則表示，擔心「旅遊片區」項目是借生態之名進行地產發展，令生態環境受破壞，又質疑此做法有違發展局早前曾稱生態旅遊不會「大興土木」的言論。綠色和平亦擔心，政府以片區發展生態旅遊，卻未有打算進行環境評估，若以過往「斬件式」環評的做法，恐不足以評估及緩解片區發展對當地環境帶來的影響及破壞。