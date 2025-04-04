律政司檢控靠外判幫忙 5年燒12億公帑

敗訴訟費埋單 上年度又唔見9500萬 外界一直批評律政司外判法律服務費用高昂，過去5個年度外判費用高達約12億元，而單是2023/24年度則有近兩億元，較2022/23年度增加5%。至於政府因案件敗訴而向原訴人支付的訟費方面，過去5個年度逾7.1億元，上年度則逾9,500萬元。

議員葉劉淑儀就立法會特別財務委員提出書面提問，要求交代過去5年，政府支付的外聘大律師費用及因案件敗訴而向原訴人支付的訟費。律政司書面回覆交代過去5年的外判開支合共12.4億元，而2023/24年度較2022/23年度增加5%，即953萬元。至於過去5年政府因案件敗訴而向原訴人支付的訟費，2019/20年度約為1.46億元、2020/21年度約為2.23億元、2021/22年度約為1.38億元、2022/23年度約為1.08億元，而2023/24年度則有9,502萬元。

民事刑事預算開支 均增近三成 對於民事法律方面的撥款預算，由2024/25年度修訂預算的6.701億元，增加至2025/26年度8.484億元，增幅達26.6%，當中有多少預算是因由政府興訟的新案件增加而導致，律政司回覆指主要由於需預留撥款，以應付因將會或可能出現新案件及於2024/25年度期間處理多宗案件所可能需要的費用，但2025/26年度最終的實際開支為何，將視乎有關案件日後的發展和結果，以及一些未能預期的支出數額（由一些於擬備預算時無法預料會出現的案件而產生，而這些並非律政司所能完全控制）而定。

另外，法律界議員林新強提問，由政府律師與獲委託的大律師或律師進行檢控的案件數字，在2024/25年度分別為4,282宗及1,173宗，而2025/26年度計劃為4,285宗及1,175宗，兩年間增幅極少，為何律政司於刑事檢控的撥款預算卻從2024/25年修訂預算的8.268億元，增加28.1%至10.588億元。

律政司回覆指約2.32億元的增幅，主要由於2025/26年度就刑事案件的預算訴訟費用及外判開支分別增加約1.43億元及0.4億元，佔增長幅度約80%。2025/26年度的訴訟費用及外判開支預算總體上有所增加，主要由於需預留撥款應付因將會或可能出現新增案件及於2024/25年度期間處理多宗案件所需要的外判開支及訴訟費用。

對於律政司在2025/26年度預算的經常開支總額較2024/25修訂預算增長約25.5%，其中運作開支增長約17.6%，但在2025/26年度，職位預期會淨減少9個，且衡量服務表現的主要指標與上一年度差別不大。

被問及該項開支預算大幅增加是否有合理的理由，律政司回覆指增幅主要由於當中「僱用法律服務及有關的專業費用」、「為解決建造工程糾紛提供的法律服務」及訴訟費用在2025/26年度的預算較2024/25年度修訂預算分別增加約1.03億元、5,800萬元及1.78億元，佔增長幅度約70%。

過去5個年度政府外判案件費用