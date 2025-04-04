醫費改革將增支援中產自費貴藥

【本報訊】政府日前公布公營醫療收費改革，多項針對非緊急類病人的措施將加價。當局承諾加價後所有額外收入會投放於病人身上，期望集中資源照顧「危、急、重」症病人。病人曾小姐於去年確診肺癌，她月薪約有6萬多元，但每月藥費就要近5萬元。現時的藥物資助下，她獲政府資助約一半藥費，但仍佔人工近半，坦言「中產唔係無能力買藥，但負擔亦絕不輕易」。醫管局指，改革後的資助機制會放寬，加強支援入息較高的在職家庭。

經濟壓力沉重成困境 曾小姐的癌細胞出現罕見的「ALK基因突變」，並擴散到腦部、脊骨、盆骨，甚至淋巴，已無法透過一般手術治療。醫療團隊建議下，她一直服食自費的昂貴標靶藥物。她指，目前要替父母供樓、應付子女開支，加上藥費，經濟壓力已經相當沉重，而且她的病假亦已用盡，即將要申請無薪假。面對困境，她甚至曾向醫生請求「減藥」，估計若「減到兩粒，一個月可以慳到一萬」，惟醫生以她的健康為由拒絕。

醫院管理局總行政經理（專職醫療）潘綺紅指，政府目前透過撒瑪利亞基金，為不同類型的病人提供資助。據該局經驗，有相當數量的病人有一定收入，惟仍面對龐大藥費負擔。改革後的資助機制會放寬，加強支援入息較高的在職家庭，例如原本病人的「每年可動用財務資源」需要為0至2萬元，才可獲全額資助，日後就會擴展至5.6萬元資產。以曾小姐個案為例，她每年藥費約為60萬元，其每年總收入約為77.3萬元、可動用資產為83萬元。改革後，政府就會提供多5萬元資助。