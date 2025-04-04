去年28宗學生自殺個案

【本報訊】香港學童壓力大，精神健康備受社會關注。特別財委會的文件中披露，2024年中、小學共有28宗學生懷疑自殺身亡個案，數字較2023年稍有回落。當局去年決定延長三層應急機制的實施期至本年12月底，學校可按情況將個案轉介至「校外支援網絡」隊伍或醫院管理局轄下的精神科專科門診接受服務。

校外支援網絡接228宗轉介 文件中指出截至2025年2月底，「校外支援網絡」共接獲228宗透過第二層應急機制轉介的個案，而由2023年12月1日至2025年1月31日期間，醫管局精神科透過「三層應急機制」共接獲379宗校長轉介個案。

第二層應急機制是由社署以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，委託5間非政府機構組成「校外支援網絡」隊伍，包括聖雅各福群會、香港明愛、香港小童群益會、香港青少年服務處及香港青年協會，為有需要的學校提供支援。去年11月起，學校可將有需要的學生直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍，為學生提供評估、支援和輔導等應急介入服務。

當局表示，「校外支援網絡」隊伍收到第二層應急機制轉介的個案後，會盡快與有關學生接觸及安排跟進服務，包括透過個人、小組或線上形式，為學生提供評估、支援和輔導等應急介入服務，亦會因應個別學生的需要轉介其他服務，例如綜合家庭服務、精神健康綜合社區中心、綜合青少年服務中心等。此外，隊伍亦會到訪有需要的中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。

另外，第三層應急機制是校長可以轉介有高風險的學生，到醫院管理局轄下的精神科專科門診接受服務。經分流及甄別後，如學生情況屬緊急並需要及早診治，醫管局會優先跟進。政府會密切檢視三層應急機制的運作情況，目前已委聘顧問評估機制的成效。