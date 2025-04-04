DSE英文閱讀卷 應試生指問題刁鑽

香港中學文憑試（DSE）主科開考第二日，英文卷一閱讀及卷二寫作卷昨日開考，共有約5萬名考生於約430個一般試場及逾540個特別試場應考，約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到，其餘考生在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。

英文老師孫錫欣認為，今年英文卷的整體題目不算太難，其中閱讀部分的題目，算是貼近學生生活，讓考生更易理解，形容「合格唔難」，但要取高分就要留意較深的詞彙，亦要分辨文中各人身份，將內容歸納再作答。她特別指出，今年閱讀甲部較以往長及難，而乙部B1卷亦出現較深字眼，不過B2卷就相對以往較易，直言考生「揀B1未必有着數」。而寫作卷的乙部雖然有「故事」題型，對考生的創作力、想像力有較高要求，惟其他亦是學校經常訓練的題型，相信學生能掌握，不過想考高分就要考慮到不同持份者觀點，亦要求考生有足夠詞彙及流暢地組織文章內容。

寫作卷新設短故事體裁 寫作方面，今年乙部是第二年採用「4選1」題目。與以往「8選1」比較，孫就認為可以避免同學「選擇困難」而用太多時間審題。其中一題談及「與友人在主題樂園相遇」，體裁為「短故事」，是往年未有的題型。她就表示，一般要揀選故事題的考生，需要有豐富的想像力及詞彙。不過其餘3個題目，「素食者的一周」、「咖啡店及餐廳內的補習風氣」，以及談論「職場的團隊合作」等，相關的體裁及議題與學校日常練習的題目類似，故考生應有足夠的選擇。

至於要取得高分的要點，孫指出，需要在內容（Content）、語文水平（Language），以及整體文章的流暢度上有良好表現。選擇議論題型的學生，要兼顧不同持份者的想法，亦要特別留意題目的用字，例如挑戰、建議的字眼是否眾數詞，再寫出多個答案，並按要求寫出自己意見。而揀故事題的學生，則要寫出整個故事的起承轉合，其中要包含故事的高潮部分（Climax），同時也要運用不同的連接詞等。

考生周同學認為今年寫作不算太難，其中甲部寫作「藝術學會」宣傳單張的題目創作空間較大，內容亦與以往題型類似，較易發揮。閱讀卷他揀選B2作答，難度與往年相若，「都係偏難」。雖然文章內容不算深，但問題較為刁鑽，要考生理解作者意思及文章內容後，再作出建議及回應，令他作答時「時間唔係幾夠」，不過最終亦能勉強完成。

報到易系統仍有差池 談及考試報到流程，他就表示自己使用「報到易」登記，惟卷二報到時程式卻「有啲load唔到入去」，過了一會始能登入。他亦指，昨日應考中文卷登入時亦有類似情況，最終要用人手報到，但因為「人到咗」，故未有太擔心。

另一考生陳同學認為，今年寫作卷較以往難，例如B2部分其中一題要以「故事」格式作答，是去年未見、亦屬較難作答的題目，令他「諗咗十幾分鐘先落到筆」，最終揀選了另一題，以「素食者的一周」 為題寫網誌，認為較貼近自己生活。他又稱「作文好主觀，唔好太大期望」，希望自己可以取得4至5級成績。