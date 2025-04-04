醫健：職場健康：建立健康開心工作間 提升企業生產力

在節奏急促、工作量大的職場中，如何保持身心健康、愉快工作？這是每位打工仔都關注的話題。近年，不少企業開始重視員工福祉，致力打造健康、開心的工作間，除了可以保障員工健康，還能提高機構生產力、減少工作意外、病假，並有助挽留人才。以下分享一些推動愉快工作間的實際例子。

優化環境 鼓勵身心運動 良好的工作環境有助提升員工的精神健康。部分企業設立休息室、康樂區，甚至電競遊戲區，讓員工在公餘時間進行體感互動遊戲，促進同事間的交流，亦讓身體動起來，保持身心健康。

平衡生活 凝聚團隊 促進工作與生活平衡亦是不可或缺的一環。企業可提供彈性上班時間、遙距工作安排等，照顧員工家庭和個人需要。同時透過舉辦興趣班、公司家庭日、義工活動等，鼓勵員工多作交流，紓緩生活壓力，建立團隊精神。

善用科技 紓壓減壓 隨着科技進步，不少公司引入創新工具促進心理健康。例如有機構使用虛擬實境（VR）技術，讓員工戴上裝置，在聲畫引導下模擬自然場景、進行冥想，幫助放鬆身心。這些新科技不但新穎，也能有效紓緩壓力、提升效率。

培訓支援 建立正面文化 除了硬件配套，企業亦可透過軟性支援提升員工的精神健康。舉辦正向心理、壓力管理等講座及工作坊，培養員工正面思維、解決衝突及支持同事的技巧。部分企業更設立心理健康大使，鼓勵員工互相關懷，營造正面、關愛的工作氣氛。

參與「好心情@健康工作間」及「精神健康職場約章」 為協助企業推動健康職場文化，職安局、衞生署及勞工處聯合推出「好心情@健康工作間」及「精神健康職場約章」。前者以心理健康、體能活動和健康飲食為主題，提供多元化活動幫助機構建立健康工作間。後者是鼓勵機構建立包容和精神健康友善的工作環境，促進員工的精神健康。

職業安全健康局

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