干犯嚴重不當行為或刑事罪 5年210公務員免職懲處

【本報訊】外界一直批評公務員表現差，當局指截至2024年12月底，過去5個財政年度有210名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭免職（包括革職或迫令退休）懲處，另11人遭降級，有65人因工作表現欠佳而不獲增薪，亦有214人因品格欠佳、行為不當及辦事效率欠佳等原因而被終止聘用或拒絕批准通過試用期限。自推出「快速炒魷」機制後，當局去年向8人發出相關通知書，其中一人被勒令退休，一人於接獲通知書後辭職。

11人被勒令降職 公務員事務局回覆議員就特別財委會的提問，指在過去5個年度，210名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭免職（包括革職或迫令退休）懲處，2020/21年度有22人、2021/22年度有52人、2022/23年度有60人，2023/24年度有51人，而2024/25年度有25人，被勒令降職有11人。

對工作表現持續欠佳的公務員，而協助改進的措施不奏效時，便會根據《公務人員（管理）命令》（簡稱《命令》）第12條採取行動，為公眾利益着令有關人員退休（簡稱「第12條行動」）。當局在2023年9月實施「第12條行動」的簡化機制（俗稱快速炒魷機制），以加強管理工作表現欠佳的員工。

當局指在過去5個年度共有21人因工作表現欠佳而獲發《命令》第12條通知書，當中3人因工作表現持續欠佳而被着令退休；4人於接獲通知書後辭職；2人的工作表現提升至可接受水平而「第12條行動」因此獲暫緩；6人被轉介其他機制處理，例如部門向該人員採取可令其被免職的紀律行動、或因當局信納該人員已喪失工作能力而着令其退休等；另外6人的個案仍在進行中。

至於因工作表現欠佳而不獲增薪的公務員，當局指在過去5個年度共有65人，2024年有21人，較2023年的12人增加9人。過去5個年度因品格欠佳、行為不當、辦事效率欠佳等原因而被終止聘用或拒絕批准通過試用期的人數為214人。