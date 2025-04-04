商外勞議員又爭拗 議案修正案俱否決

僱用成本 薪酬規定 中介剋扣 檢討不足 人口高齡化和出生率下降，加劇勞動力不足的問題。立法會昨討論「優化輸入人力措施」的議員議案，由於原議案的重點主張有爭議性，不但遭到修正案的刪除，更揭起代表商界和勞工界的議員陣營激烈交鋒，結果原議案和修正案皆被否決。

批發及零售界議員邵家輝提出原議案，指10年後香港有逾三分之一人口超過65歲，加上低出生率，勢必惡化人手不足的問題。雖然已實施輸入勞工計劃，但只佔本港300多萬勞動人口的2%而已；加上有業界反映，須以行業工資中位數僱用外勞並要包住宿，再加9,600元的兩年培訓費，人力成本較聘用本地人更高，在市民蜂擁北上消費的當下，更需檢視行業的競爭力。他指原議案的重點內容「檢討輸入勞工的工資不得少於香港相關職位的每月工資中位數之規定」，只是提出來研究而已，然而卻被議員顏汶羽的修正案刪掉，質疑做法「連研究都唔得」。

對於邵家輝的批評，顏汶羽表示「不好意思」，但強調輸入外勞只是短期的權宜之策，中長期還是靠本地勞動力的規劃和培訓，他呼籲政府應採取更積極的措施，進一步釋放本地勞動力，特別是婦女和長者，以及提升本地勞工的工作技能。

另一議員管浩鳴認為，目前香港需要一套整全的輸入外勞政策，以解決勞工嚴重短缺的問題。現行的「補充勞工優化計劃」無疑在審批上比以往更具彈性，但輸入外勞亦有缺點，例如容易衍生濫用取巧的「假招聘」、中介肆意剋扣外勞薪金等問題，期望政府能夠適時根據經濟和社會環境的轉變，精準拿捏輸入勞工的配額和推出保障本地就業的措施。

調整工資規定或礙本地就業 勞工界議員周小松表明反對原議案，因2023年中至今已輸入逾7.5萬個外勞，單是「補充勞工優化計劃」就輸入5.1萬人。他希望政府不要天真地相信，當人手足夠時僱主只會先遣散外勞而保留港人職位。他又引述政府統計處的數據，近年零售業職位空缺持續減少，2024年底只得3,800個，按年大跌30%，亦較2018年底的空缺高峰8,700千個，大幅縮減。周續指，兩年前邵家輝在提出議案發言時就明確指出，有工資中位數的規定才不會令業內的工資降低，確保僱主優先聘用本地勞工。言猶在耳，當擴大輸入外勞計劃米已成炊，但工資中位數的作用忘記得一乾二淨。

議員嚴剛指目前外勞工資需要參照行業工資中位數水平的規定，導致聘用外勞成本變得僵化，建議借鑑新加坡經驗，改為徵收外勞稅，如此既可以降低勞動力成本，又可以確保輸入外勞不會嚴重拉低本地人的工資水平，同時能夠增加政府財政收入，可謂一舉三得。

籲增加政策措施助婦女就業 具工會背景的議員陳穎欣指很多人會引用新加坡為例子，然而當地的女性勞動人口參與率高達六成以上，而香港只是52.2%。新加坡的女性勞動人口參與度比較高，原因是有比較完備的婦女就業政策措施，去年更為彈性工作安排權利立法。她認為新加坡的做法值得參考，希望可以保障本地員工的優先就業。

勞工及福利局局長孫玉菡指去年勞福局發布《2023年人力推算報告》，當中提到2028年，預計本地勞動人口雖由2023年的350萬人微升到356萬，但屆時香港整體人力短缺將會擴大到18萬人，較2023年還要多欠13萬人。政府在檢討勞工政策的過程中，一定會依照保障本地工人優先就業的大原則，並會考慮香港經濟的競爭力，務求達到最好平衡。