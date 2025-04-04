昂坪360深圳宣傳「牛仔」 精美禮品尋蛋換領

昂坪360今個復活節推出港漫《牛仔》主題活動「我的牛仔時代＠昂坪360」，將配合連串活動，介紹予本地、大灣區及海內外訪客，促進香港藝術及文化產業與國內外舞台接軌。活動期間，訪客可到昂坪市集參與尋蛋遊戲及手繪彩蛋工作坊等活動，當中本地小童可享30元來回纜車車票優惠。而市集同時變身漫畫世界，不但設有巨型「牛仔」造型公仔，亦有9位本地藝術家為「牛仔」設計新造型，將香港藝術創作推廣給本地及海外旅客。

主題大型裝置 現身市集廣場 由即日起至5月25日，昂坪市集圓形廣場設置「牛仔」復活節主題大型裝置，市民及遊客可以與港漫經典打卡拍照外，更可參與連串復活節活動。昂坪360董事總經理董沛銓指，今次以本地漫畫《牛仔》作主題，連結新舊創作人。他又指，為配合「一簽多行」赴港旅遊政策，昂坪360由本年3月起，與內地旅遊業代表國旅（深圳）合作，在深圳舉辦多項推廣活動，吸引不少大灣區訪客購買纜車門票。

適逢「五‧一」假期將至，昂坪360於3至4月期間，在深圳邀請來自羅湖區、福田區、南山區等多個社區的深圳旅客到訪，親身體驗連串「牛仔」主題活動，感受香港文藝創作。首個內地社區推廣活動在3月22日於羅湖區嘉寶田花園啟動，設置包括互動遊戲區、精美打卡區以及特價銷售區的區域，當日已吸引眾多居民現場購買纜車門票。

復活節限定 小童來回票價$30 至於復活節推廣活動，重頭戲之一是節日門票優惠，市民可用30元購買本地小童來回纜車標準車廂及水晶車廂（不包括全景纜車）門票一張，讓父母帶同小孩進入「牛仔」時代，重拾四格漫畫回憶。於復活節4月18至21日期間，及5月1至5日「五‧一」期間，凡持有小童來回纜車門票，即可免費換領「我的牛仔」尋蛋遊戲卡一張。只要找出4個「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得限量「牛仔」禮品。除了尋蛋遊戲，訪客亦可於4月18至21日期間，憑即日昂坪360纜車門票參與工作坊，在繪畫導師的指導下，手繪專屬復活彩蛋。