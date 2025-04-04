周末前夕逢清明 今料56萬人次出境

因時制宜 高鐵增京港滬港臥鋪班次 清明節3日公眾假期於今日起展開，不少港人都會回鄉祭祖。入境事務處早前預計今年清明節假期，有約458萬人次經各海陸空管制站進出香港，預料有391萬人次會經陸路口岸出入境，入境處亦預料今日有約56.1萬人次出境；而下周日（6日）是陸路入境高峰，預計約有60.8萬人次入境。運輸署表示，本地及跨境公共運輸營辦商今日起會加強服務應對需求。消防處則指，將聯同不同部門加派500人應對山火，巡邏8個高風險地點，並利用無人機空中巡邏，廣播預防山火訊息。

運輸署表示，本地及跨境公共運輸營辦商於清明節假期會加強服務應對需求，但等候公共運輸服務，包括港珠澳大橋金巴時間或會較長。署方建議選擇非繁忙時段出行，並提早預訂跨境直通巴士車票。落馬洲管制站及深圳灣口岸亦可能有特別交通安排，駕駛人士要留意沿途的可變訊息顯示屏及交通標誌。至於港珠澳大橋交通消息可留意「香港出行易」流動應用程式、港珠澳大橋珠海口岸或珠海發布微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，或「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號。

天氣乾燥 無人機巡邏籲防火 消防處則指過去3年全港每年平均發生600多宗山火，數字雖屬低水平，但擔心今日天氣較乾燥下，山火數字會上升。故在行動部署方面，處方利用大數據分析，包括山火發生的時間和天氣等因素，並派員實地進行風險評估，鎖定今年清明節發生山火風險較高的8個地點，包括上水華山、八鄉芝麻嶺等，且繼續聯同民安隊於今天及之前主動巡邏該8個高風險地點。處方會派出88位人員，組成8支支援小隊，由一名消防隊長帶領，在掃墓地點巡邏，讓巡邏小隊迅速應對山火。

消防處又指會運用科技提升行動效率，安排無人機在空中巡邏，希望盡早定下發生山火位置，在無人機安裝揚聲器，廣播防火訊息。為增強人手，應對突發事故，今日亦會調動特勤支援隊，部署在西貢、上水和粉嶺等消防局候命。民安隊則表示，今日會額外調派20隊山火隊、共約200人配備撲滅山火工具，去不同發生山火風險較高的地點巡邏，若需要時會出動無人機偵察。

設臨時巴士線赴南區各墳場 此外，城巴為方便乘客前往南區各個墳場，包括香港仔華人永遠墳場、薄扶林道墳場，多條路線有臨時服務安排，如特別開設兩條路線347及971R，同樣在今日及周日的日間時間提供服務。城巴部分路線亦將在今天及周日，在域多利道巴士站、中環（交易廣場）及金鐘（西）巴士總站實施臨時安排。乘客可在城巴網頁及手機應用程式了解最新安排。

港鐵預計高鐵香港段乘客量增加，已與內地鐵路部門商討，調派16卡編組列車行駛個別短途班次，並於前日及昨日增加京港及滬港的長途臥鋪列車班次。乘客可查閱12306網站、高速鐵路網頁及應用程式發放的最新資訊。