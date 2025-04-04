美汽車零件關稅擴清單 涵進口電腦

【本報綜合報道】除了對等關稅，美國政府前天發表聯邦公告，由昨天起向進口汽車徵收25%關稅，5月3日起向所有進口汽車零件徵稅。值得留意的是，所有進口電腦亦被列入徵稅清單，稅率同樣是25%。此外，華府亦宣布把進口啤酒及鋁罐產品納入徵收25%的鋁關稅範圍，由今天起生效。