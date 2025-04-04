美汽車零件關稅擴清單 涵進口電腦
【本報綜合報道】除了對等關稅，美國政府前天發表聯邦公告，由昨天起向進口汽車徵收25%關稅，5月3日起向所有進口汽車零件徵稅。值得留意的是，所有進口電腦亦被列入徵稅清單，稅率同樣是25%。此外，華府亦宣布把進口啤酒及鋁罐產品納入徵收25%的鋁關稅範圍，由今天起生效。
稅率25% 5‧3生效
根據聯邦公告，汽車關稅將涵蓋總值近6,000億美元（約4.68萬億港元）的汽車及汽車零件，針對近150個汽車零件項目關稅將於5月3日生效，包括引擎、變速箱、鋰離子電池、輪胎、避震器及煞車軟管等。聯邦公告中關稅代碼亦涵蓋所有電腦，包括手提電腦及桌上電腦。政府數據顯示，電腦是美國最大全球進口類別之一，去年進口金額達1,385億美元（約1.08萬億港元）。
華府官員表示，不會針對根據第232條國家安全關稅徵稅之汽車及汽車零件，疊加徵收基準關稅或對等關稅。白宮已指示商務部在90天內建立流程，供美國生產商申請其他零件進口徵收關稅，可能會有更多零件列入關稅清單。對於符合《美墨加協定》原產地規則車輛，進口商只需支付訂單中非美國部件25%關稅。
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