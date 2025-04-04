加關稅衝擊出口 港商憧憬各國與美談判

【本報訊】美國全面對等關稅措施出台，本港營商環境備受衝擊。香港付貨人委員會主席、香港紡織業聯會名譽會長林宣武昨表示，相關措施即將生效，對出口往美國市場的港商影響很大，現時商界仍憧憬各國與美國談判後，關稅稅率未來有下調的變數，不會立即搬遷生產線，因設置新生產線涉及的廠房、機器、人手等隨時需要18個月的時間，但會考慮調整供應鏈的來源地等。商界議員林健鋒斥事件是霸權主義、損人不利己，過去幾年港商因應中美貿易戰已把部分廠房或生產線遷往亞洲不同地方，但今次美國大加中國、越南、柬埔寨、印尼等國關稅，港商部署勢被打亂，暫時只能靜觀其變。

美通脹推高 利息難下調 林宣武指出，美國的對等關稅措施未必會即時令廠商結業，但難免影響生意，削弱買家下訂單的信心，這些都需要時間消化。此外，部分廠商可能選擇撤離不做美國市場，這將令美國消費者的貨品選擇減少。問及業界開拓其他市場情況，他以中東市場為例，因宗教原因對產品和原材料有特別要求，業界要慢慢適應。

工業界議員吳永嘉亦指，今次加關稅的措施不僅令生產型的企業受影響，一些電商運作亦受到很大衝擊，除了正常貨物貿易加34%的關稅，加上之前加了20%，加起來已經達到54%，美國又取消了一些小型包裹的豁免關稅，以前通過網上購買一件小的貨品是免稅進入美國的，但現在即使一美元的貨物進入美國境內都需要加關稅，他估計今次徵稅行動會變相推高美國的物價，從而推高通貨膨脹，利息亦難以如期望般下調。

特區政府昨日強烈反對和不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，強調過去10年，美國對香港的貿易順差高達2,715億美元（約2.11萬億港元），是其全球貿易夥伴中最高，現在卻採取損己害人的單邊保護主義徵稅措施，斥行為霸凌無理。廠商會斥責美國的決定極端自私，既推高自身通脹，又損害貿易夥伴利益，罔顧世界貿易組織規則和秩序，支持港府向世貿提出申訴。