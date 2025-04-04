港營商景氣仍疲 未來一年悲觀

【本報訊】香港經濟復甦乏力，反映企業營商信心的標普全球香港特區採購經理指數（PMI）3月份跌0.7個百分點至48.3，連續兩個月低於50的盛衰分界線，也是9個月以來最明顯的跌幅。企業看淡未來一年前景，悲觀情緒為2020年11月後未見，如今美國正式推出對等關稅措施，投資界表示稅率較預期高，紛憂慮會拖累本地和全球經濟走弱。

高富金融集團投資總監梁偉民則指，美國公布的對等關稅稅率超出市場普遍預期，令市場對全球經濟前景轉趨悲觀，對投資情緒和風險資產價格帶來負面影響。以香港樓市為例，雖然美國今年有機會再減息，理論上利好樓市，但息口只是影響樓價的因素之一，樓價還要視乎經濟前景、房地產需求等其他因素，且不少物業投資者更重視樓價未來的升值潛力，而非息口水平。較少出口和轉口的香港受關稅直接影響較少，但會較受金融和房地產市場的負面情緒影響。

PMI倒退 削減職位 標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，3月份本港PMI數據顯示香港經濟增長於今年首季轉差，新訂單以9個月最大的幅度縮減，可見本地與海外需求偏弱，這也是PMI倒退的主因，具體而言來自內地和海外出口的業務量萎縮比2月急。由於產能壓力紓緩，企業並不積極增聘人手，職位減幅亦較2月高。

港GDP或現負增長 儘管成本壓力仍低於差不多四分一世紀的歷史平均值，但整體投入成本的通脹幅度為5個月以來最大之際，料企業傾向調低售價催谷銷路。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，內地經濟仍然有隱憂，一旦美元兌人民幣繼續轉強，對香港經濟甚至港股亦肯定不利，不排除香港本地生產總值（GDP）增長會出現負值。事實上，早在今年2月特朗普重返白宮首度對中國加徵關稅時，一些金融機構已經對本港經濟的今年增長前景偏向保守，其中美銀證券和法國外貿銀行的預測僅為2%。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，本港乃至環球經濟增長預測有機會因為特朗普激進的對等關稅而被調低，況且美國經濟也會因關稅遭受較大影響。

營商環境不容樂觀之際，滙豐環球研究發表報告，指寫字樓市場的最大挑戰是未來兩年的新供應近600萬方呎，預計寫字樓租金將會再下降7至10%。