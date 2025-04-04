特朗普揭關稅戰幔 港股續瀉穿2萬3

緊張情緒衝頭 「北水」難救 連跌4周 「狂人」美國總統特朗普正式宣布對等關稅，中國再度中招，事件觸發各國及地區投資者緊張情緒，資金尤為擔心貿易戰進一步升級，全球股市應聲下挫，港股亦難獨善其身，恒生指數昨日甫開市即瀉564點或2.43%，低見22,638點，純利多來自對美國出口的股份首當其衝。儘管有紀錄以來第二大的單日「北水」南下規模令恒指跌幅略為收窄，但仍創一個半月新低。

恒指開市便插水，儘管其後跌幅一度收窄至204點，但始終未能收復23,000點大關，收市報22,849點，跌352點或1.52%。經此一跌，恒指全周挫576或2.46%，為近3個月最差，至今已連跌4周。

代工服飾出口 申洲跌逾14% 為Adidas、Nike等眾多運動服飾品牌代工的申洲國際，乃內地企業在東南亞設廠降低人力成本的表表者，隨着兩大海外據點越南和柬埔寨均被加徵四成以上關稅，加上本身也有16%收入來自美國，導致股價暴瀉14.14%，跌幅慘絕藍籌，收市價53.1元，更是2017年8月以來收市新低。

電動工具龍頭創科實業營業額近76%是來自北美地區，市場憂慮美國經濟前景，股價亦瀉12.36%，為表現第二差藍籌，收報82.2元，為2023年12月後收市新低。

市場近月由於中國人工智能（AI）技術發展對內地科網股改觀，可惜特朗普同時取消內地小額包裹的關稅豁免，加上業績與內地經濟及消費相關，又是港股權重股，阿里巴巴和京東集團股價俱瀉約5%。如是者，恒生科技指數跌幅更甚於恒指，全日挫113點或2.08%，收報5,313點。

內地資金「撈底」意欲相當強烈，港股通昨錄淨買入287.89億元，為機制10年多歷史的單日次高。其中，恒生中國企業ETF（交易所買賣基金）錄淨買入48.32億元，阿里見34.87億元「北水」淨流入，同屬重要科技股的騰訊控股和中芯國際，亦分別見12.15億元及8.54億元的「北水」淨流入。

券商看好大中華科技股前景 老虎證券（香港）相信，特朗普今年沒有中期選舉壓力，更願意先出台不利經濟的政策，例如加關稅，愈早出問題愈好歸咎前朝政府，這時聯儲局會更傾向「穩經濟」而減息。該行仍看好大中華區低估值的周期股和高質量的科技股；儘管港股會跟隨內地股市調整，但目前後者有明顯見底特徵。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，港股今年首季累升不少，炒作估值修復已差不多，關稅勢令港股轉趨反覆，一旦失守22,600點，會下試22,000點水平，上方阻力看23,000點和23,400點。

花旗中國股票策略師劉顯達表示，根據該行上月與美國投資者的交流，20至25%海外投資者對內地科技股更樂觀，估值亦較7家大型美國科技股低廉，建議關注生意較集中內地的股份，偏好互聯網、科技和交通，港股首選包括騰訊、攜程集團、比亞迪、安踏體育和海爾智家。