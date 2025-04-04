美撤中港小包裹免稅 5‧2起推

【本報綜合報道】美國總統特朗普周三（2日）簽署行政命令，除宣布對等關稅外，還取消了來自中國內地和香港的低價值進口產品免稅最低限度待遇，措施會於美東時間5月2日凌晨0時01分（香港時間5月2日中午12時01分）生效，按照有關規定，中港寄往美國的包裹價值等於或低於800美元（約6,240港元）均須納稅。美國商務部長將在90天內提交報告，評估措施影響並考慮是否擴大到來自澳門的包裹。港府斥責美國決定，香港郵政由現在至5月2日會暫時維持往美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。

白宮聲明指，相關措施是應對合成鴉片類藥物非法流入美國造成持續衞生緊急情況的關鍵一步。根據命令，來自內地和香港的涵蓋商品免稅最低限度待遇被終止，透過國際郵政網絡以外方式寄送的進口美國貨物，如果價值等於或低於800美元（約6,240港元），需繳納包裹價值的30%或每件25美元（約195港元）關稅，而2025年6月1日後，有關稅項將會增加到每件包裹50美元（約390港元）。

港府斥美朝令夕改 運送相關郵件的承運人必須向美國海關與邊境保護局（CBP）報告裝運詳情，維持國際承運人保證金以確保繳納關稅，並按照規定的時間表向CBP繳納關稅。CBP可能會要求任何郵寄包裹以正式方式報關，而不是執行指定的關稅。

就美國向香港寄發的小額包裹徵收稅項，港府斥責美國在事件中多次單方面朝令夕改，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便。有速遞公司職員則稱，暫未知郵遞往美國的包裹徵稅安排，由於寄件到美國需時，有機會抵達時要徵關稅，籲寄件人做好心理準備。