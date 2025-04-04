產品焗漲價「趕客」 玩具商嘆無對策

【記者陳澋俊報道】美國向全球185個國家或地區開徵關稅，中國商品將被徵34%關稅，香港也受影響。香港品牌玩具協會會長王劍鋒預料，關稅會導致在美國銷售的玩具漲價，影響當地人購買意欲，也對銷情有影響，現時只能觀望局勢變化，因關稅涵蓋東南亞，難以避免，暫無對策。

身兼本地品牌玩具生產商threezero主席的王劍鋒接受本報訪問指，美國現有4間經銷商售賣其品牌玩具，收入佔整體約四分之一，香港大部分收藏玩具都在內地生產，勢受衝擊。他指美國加徵關稅後，產品售價一定會「貴咗」，生產商及零售商會轉嫁稅款壓力，料會打擊美國消費者消費意欲，尤其玩具並非必需品。

全球「硬食」 搬生產線亦無用 王相信上述效應未必會即時顯現，但早前美國對中國進口商品已加徵關稅，當時已影響不小，是次美國向全球貿易夥伴加徵關稅，可謂「無人能幸免」，即使將生產線搬到越南的部分玩具廠商亦受波及，業者只能「硬食」。另一方面，內地和香港的小額包裹關稅豁免將取消，王劍鋒指該公司只有少數零售訂單寄往美國，相信影響有限，但坦言措施是「趕盡殺絕」。至於會否將生產線搬到美國，王笑言無可能，指當地生產成本高，亦沒有相應配套，因此現時只能觀望環境轉變，尤其特朗普施政「朝令夕改」，再作打算，暫無對策。