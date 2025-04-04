美關稅核彈點燃 掀世界經貿大戰

全球夥伴無幸免 華達54%放反制狠言 美國總統特朗普前天投下震撼全球的「關稅核彈」，由明天起向部分國家或地區徵收「基準關稅」之餘，亦由下周三（9日）起針對餘下個別國家或地區徵收「對等關稅」，改變二戰後自由貿易體系，其中加徵中國商品對等關稅達到34%，連同之前附加20%關稅，稅率高達至少54%。中國商務部昨強調，中方堅決反對美方徵收對等關稅，將採取必要反制措施堅定維護自身正當利益。相關新聞刊A2及B疊

踏入美東時間前天下午4時（香港時間昨天凌晨4時）左右，特朗普在白宮玫瑰園講述加徵關稅詳情。他宣布當天正是等待已久「解放日」，亦是將被永遠銘記日子，也是「讓美國再次富裕」起來時刻，另提到國家數十年來遭到包括朋友與敵人掠奪及搶劫，對等關稅是回應外國對美商品徵收關稅及其他非關稅壁壘，新措施將推動製造業回流。談及何謂對等關稅時，他解釋那就是別國對美徵收多少關稅，美方就會徵收相應數目。

在講話中，特朗普拿起一塊約半個成年人身高長度表格，列明個別國家或地區對美徵收關稅稅率，美方未來徵收多少，排在首位正是中國。表格顯示，中國對美商品徵收67%關稅，美國將對華貨徵收34%「已折扣」的對等關稅，即使是歐盟、台灣、日本及南韓等美方傳統盟友亦未能幸免，對等關稅稅率分別為20%、32%、24%及25%。

按貿易逆差 185國家地區受影響 當結束講話後，特朗普在多名內閣官員及國會議員見證下簽署行政命令，由美東明天凌晨0時01分（香港時間明天中午12時01分）起向所有國家或地區徵收10%基準關稅，並由下周三起對美國貿易逆差最大國家或地區徵收不同稅率對等關稅。根據白宮提供文件，受基準關稅或對等關稅影響國家或地區多達185個，不包括加拿大及墨西哥，其中美國徵收非洲國家萊索托及北美洲法國屬地聖皮耶與密克隆群島對等關稅稅率最高，同樣達到50%。另外，美國亦徵收澳洲、新加坡及英國等地基準關稅，稅率僅10%，就連澳洲無人島、只有企鵝生活的赫德島和麥克唐納群島也不放過。值得留意的是，美國亦向烏克蘭徵收10%基準關稅，卻沒有對俄徵收任何關稅，一名白宮官員解釋，自俄烏戰爭發生以來，美俄之間貿易為零。

由於特朗普年初第二度上台後，曾以中國輸出藥物芬太尼為由，已兩度加徵中國商品合共20%關稅，外界難免感到困惑，到底美國是否只會加徵中國34%關稅，抑或在上述關稅基礎之上，再次附加另外34%關稅。白宮新聞秘書萊維特澄清，美國對華加徵關稅是疊加，即是20%再加34%，高達至少54%。美國商務部長盧特尼克昨受訪時透露，如中方承諾阻止芬太尼流入美國，美方可取消對華20%關稅。

華敦促美糾正錯誤 藉磋商解決分歧 在北京，外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上重申，中方多次強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路，中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠方式，同包括中國在內世界各國磋商解決貿易分歧。被問及中方是否計劃下周三前與美談判，他沒有直接回應。商務部新聞發言人同日在例行記者會上批評，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有貿易夥伴關稅，做法罔顧多年來多邊貿易談判達成利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利事實。他提到歷史證明提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美方自身利益，也危及全球經濟發展及產供鏈穩定。

歐盟齊聲反對 澳洲不報復尋談判 自特朗普投下「關稅核彈」後，全球多地領袖紛紛發言批評。澳洲總理阿爾巴內塞質疑美方措施毫無邏輯基礎且完全沒有必要，不過當地不會報復，而是尋求重返談判桌。惟南韓署理總統韓德洙坦言，全球貿易戰已成現實，首爾須集中全力克服危機。多個歐盟成員國領袖亦發聲反對，意大利總理梅洛妮指美國做法錯誤，不符合任何一方要求，會努力與美達成協議，西班牙首相桑切斯指該國會保護當地企業及工人，致力建立一個開放世界。本報綜合報道

部分受美國加徵關稅

影響國家或地區 受美國基準關稅或對等關稅影響國家或地區 中國商務部強調，堅決反對美方徵收對等關稅。（中新社圖片） 憂心忡忡 歐盟遭美國徵收20%對等關稅。