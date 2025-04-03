龍七公：「土味營銷」噱頭 折射監管失守

內地近期接連爆出令人啼笑皆非的食品安全問題，比如「千禾0醬油」、「壹號土豬肉」，原來所謂健康綠色的零添加醬油、土豬肉，都只是普通醬油、豬肉，因為「千禾0」、「壹號土」只是商標。如此玩弄文字遊戲，是明目張膽的虛假營銷，欺騙侮辱大眾，也反諷了監管部門的失職失守。

不法商家 打擦邊球 過往多年，三聚氰胺毒奶粉、孔雀石綠養殖魚、蘇丹紅鹹鴨蛋，還有各種地溝油、瘦肉精豬肉，形形色色的添加劑、農藥殘留、激素、色素，讓百姓草木皆兵。在此情況下，不額外添加、不使用激素催肥的各種「零添加」食品、「土法養殖」的牛羊豬雞，走俏市場，其價格大幅高於普通商品。許多消費者往往是基於「土」字、「零」字所承載的健康、安全、綠色等聯想，才願意支付溢價購買。

這就催生了「商機」。某企業通過註冊「土」字號商標，將普通雞蛋包裝成「土雞蛋」銷售，其利潤立即提升近五成。如此暴利，刺激更多商家投入到「土味營銷」和「零和遊戲」之中。實際上，早在2023年涉農虛假宣傳投訴案件裏，逾六成與「土」、「零」等營銷話術相關。這種披着田園外衣、傳統情懷、健康面紗的話術陷阱，利用公眾對食品安全的焦慮，惡意透支了消費者的信任，嚴重動搖食品行業的誠信根基，破壞市場秩序。

究其原因，在於監管體系的滯後性。法律法規雖然有相關的禁止規定，卻缺乏細化的標準界定，讓不法商家乘機鑽漏洞、打擦邊球，在灰色地帶肆意游走。而監管部門的不作為，姑息縱容了作惡者。實際上，凡是打出「零添加」、「土法養殖」旗號的產品，就應作為監管重點。只要稍微用心抽檢，不難發現其中的貓膩。然而此類案件卻是層出不窮，堂而皇之地充斥各地市場。只有在每年「三一五」之後大張旗鼓地走個過場，便偃旗息鼓。甚至即便查出問題，往往是罰酒三杯，不痛不癢，相比巨大的利潤，違規違法成本過低，難以形成足夠威懾警示效果。

道德滑坡疊加法律失守，讓投機取巧成為行業潛規則，造成食品行業「劣幣驅逐良幣」的逆向淘汰，失去的不僅是餐桌安全，更是商業文明的價值底線。要治理本也不難。從源頭上，當務之急是健全食品和農副產品的認證分級制度，對「土特產」健全嚴格認證和可追溯機制，建立便捷的常態化維權通道。

更重要的是壓實執法者的責任。再好的法規，再多的投訴，得不到落實、回應，便等於零。對於食品安全失職的官員，加強懲戒，提高震懾。建立重大食品安全問題「一票否決」制，讓失職者付出實質代價。而「零添加」醬油虛假宣傳案中，生產、流通、廣告環節涉及多個監管部門，最終卻因多頭管理變成無人擔責。這種權責模糊的制度設計，催生了檢查走過場的形式主義作風。當監管者自身成為責任鏈條的薄弱環節，食品安全的防線便形同虛設。