笑看天下：是解放日還是災難日

美國總統特朗普會在香港時間周四凌晨，於白宮玫瑰園公布對等關稅計劃詳情，白宮發言人萊維特表示，對等關稅措施在宣布後就會即時生效。侵侵認為對等關稅一出台，就是美國的「解放日」。今次的關稅政策更加進取，將向全球徵收，不論是敵是友。萊維特表明，新關稅將「以國家為基礎」。美媒指白宮幕僚建議方案包括對幾乎全部進口貨物統一徵收20%關稅，另對特定行業或國家徵收更高關稅。

美國貿易代表辦公室周一還向特朗普和國會提交年度外國貿易壁壘評估報告，報告羅列59個貿易夥伴損害美國出口或公平競爭的關稅或相關法律和政策。都唔使問阿貴，又係以中國的篇幅最多，397頁的報告文本，中國的部分佔48頁。

美國向來聲大夾惡，一味有口話人冇口話自己，譬如指中方原承諾在2020年和2021年合共購買5,024億美元的美國貨物和服務，但實際只有2,888億美元。當時美媒引述中美官員的說法，指購買不足是由於新冠疫情的特殊情況，如工廠停工、運輸中斷、消費者需求波動等；就連美國製造業勞資代表都指出，購買大宗商品從來無法真正解決美中貿易關係不平衡。可是，美國無視客觀環境，不問青紅皂白，矛頭都指向北京，試問又怎會公平公正？

白宮表示，特朗普政府預計新關稅能為美國帶來超過6,000億美元收入。然而，對等關稅大棒，恐怕只會打亂全球貿易秩序，當關稅政策減少了其他國家的出口，回流嘅美元減少，關稅令物價上揚、美國債息上升，美元嘅國際地位下降，其金融業不會如以前般風光。阿哥，連股神巴菲特投資旗艦巴郡，寧願持有破紀錄的大量現金，都不願投入美股而看好日股，侵侵的「解放日」恐怕係「災難日」！