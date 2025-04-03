撥亂反正：中緬關係 別無他選

昨日分析了緬甸大地震對中泰關係的影響，曼谷一幢中泰合資興建的大樓，懷疑因貪腐問題和偷工減料，在地震中粉碎式倒塌，成為了親西方反對派攻擊佩通坦政府的利器，佩氏或被迫調整其一面倒的親中外交政策。不過，對於震央所在的緬甸情況則剛好相反，大地震加上之前的電騙風波，令遭到國際孤立的緬甸軍政府進一步加深對中方的依賴。

大地震發生後，中國領導人幾乎第一時間向緬甸軍政府領袖敏昂萊致慰問電。中方的救災隊伍和物資亦火速經過空運和陸路抵達，希望搶於「黃金72小時」內拯救緬甸民眾的生命。敏昂萊更親自會見和答謝了中方的救援醫療隊，掃除了兩國政府之前因電騙風波而產生不和的傳聞。

敏昂萊其後罕有地呼籲國際社會提供援助，繼中國之後來到的有俄羅斯，以及印度、馬來西亞及泰國3個鄰國的救援隊，遲遲未見仍在制裁緬甸軍政府的西方國家，也不見最有地震救災經驗的日本。

美國國務院表示過願意提供援助，但沒有直接派員或運送物資到緬甸，而是聲稱透過美國國際開發署在當地的資助團體提供支援。可笑的是，特朗普政府正好是在地震當天，宣布將會解僱國際開發署的幾乎所有僱員。

其實在俄烏戰事難平，中東戰火重燃，美國大削國際援助開支，向全球狂徵關稅，並醞釀與歐洲等盟友脫鈎斷鏈的氛圍下，美西方根本沒有人力、物力和心情去援助這個非我族類的亞洲小國，甚至連其他東盟國家也不願理睬這個窮親戚。雖然部分反軍政府武裝被指獲得中方支持，但敏昂萊不論在政治上、軍事上或經濟上，確實只餘下中國這個選項。稍後再談談中緬關係的歷史和未來的可能發展。