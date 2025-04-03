筆下風雲：一場地震 信譽受挫

隨着一帶一路不斷推進發展，中國在沿路國家合作發展各項基建，質素備受讚譽，更因為效率高，得到「基建狂魔」稱號。然而，一場緬甸大地震，泰國曼谷興建中的審計局辦公大樓垂直粉碎式塌下，是唯一一幢興建中的建築物整幢倒塌，舉世震驚。由於總承建商為中國中鐵十局，中國基建能力蒙受負面影響。

泰國政府正就大樓倒塌進行調查，初步認為中鐵十局泰國有限公司涉及多項違規，但仍未聯絡到負責人，預計詳細調查結果會在明日正式公布。此前有消息傳出，泰國警方接獲民眾通報，有4名中國男子在未經許可的情況下，闖入倒塌大樓內，並將大量文件從大樓殘骸後方搬走。調查後發現，4人為某建築公司員工，目前仍被扣查問話。

毫無疑問，中國基建能力一日千里，更因為效率超卓，成本相對低廉，深受一帶一路國家歡迎，已成為中國走出去的名片之一。涉事的審計局辦公大樓，早前才舉行平頂儀式，工程負責人敲鑼打鼓拍片宣傳，如今一場地震天災，竟然震出慘劇。儘管這僅是中國在全球眾多基建的小小一項，但聲譽因此受損，尤其中國一帶一路向來備受西方針對，必會惹來敵對陣營大做文章，亦隨時會被拿來離間中國與其他國家的關係。

泰國不是位處地震帶，過去對建築物並無抗震要求，但自2007年起，當地政府規定所有新建建築物必須達到八級防震。今次事件，亦令人關注本港的建造質素。沙中綫偷工減料醜聞記憶猶新，組裝合成建築法則在近年大行其道，是否能夠應付嚴重天災，令人疑問。

不管怎麼說，正視問題、改正問題、杜絕問題才能不斷進步。這是中國國力飛升、成為世界第一強國，必須克服的考驗。